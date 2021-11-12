Москва, , 14:55 — REGNUM Отказ от связей с Русским миром повлечет за собой деградацию и обречет Украину на бессмысленное существование. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.

«Отказ Украины от Русского мира обрекает Украину на бессмысленное существование, что неизбежно повлечет за собой деградацию во всех сферах жизни», — заявил эксперт

«Мы уже наблюдаем это на протяжении последних тридцати лет», — отметил Сидоренко.

«Это сделает жизнь народа этого края похожей на жизнь отдельного человека, решившего вдруг забыть своё имя, полученное при рождении. Забыть свою биографию и, соответственно, опыт, обретенный в ходе жизни, забыть язык, на котором до этого разговаривал, забыть веру своих предков, определявшую их жизненные ориентиры», — пояснил политолог.

«Иначе как «мутантом» подобное существо назвать нельзя», — констатировал Сидоренко.

Сергей Сидоренко «Не стоит забывать, что те новые «братья», с которыми нам отныне предписано составить «семью народов» — Польша и Литва — ментально формировались в католической традиции. Тогда как подлинно героические страницы истории населения нашего края были связаны именно с многовековой борьбой предков нынешних «украинцев» против окатоличивания».

Напомним, что 5 ноября министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина окончательно порывает политические связи с Русским миром.