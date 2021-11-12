Москва, 12 ноября 2021, 14:55 — REGNUM Отказ от связей с Русским миром повлечет за собой деградацию и обречет Украину на бессмысленное существование. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил русский писатель с Украины Сергей Сидоренко.
«Отказ Украины от Русского мира обрекает Украину на бессмысленное существование, что неизбежно повлечет за собой деградацию во всех сферах жизни», — заявил эксперт
«Мы уже наблюдаем это на протяжении последних тридцати лет», — отметил Сидоренко.
«Это сделает жизнь народа этого края похожей на жизнь отдельного человека, решившего вдруг забыть своё имя, полученное при рождении. Забыть свою биографию и, соответственно, опыт, обретенный в ходе жизни, забыть язык, на котором до этого разговаривал, забыть веру своих предков, определявшую их жизненные ориентиры», — пояснил политолог.
«Иначе как «мутантом» подобное существо назвать нельзя», — констатировал Сидоренко.
Напомним, что 5 ноября министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина окончательно порывает политические связи с Русским миром.