Минск, , 13:32 — REGNUM Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом 12 ноября заявили в государственном пограничном комитете Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Ранее в Польше заявили, что белорусские пограничники якобы сами подвели группу беженцев, в основном женщин и детей, к польскому заграждению на границе.

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«В действительности, группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошли к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру», — пояснили в погранкомитете. Прибывшие на место белорусские военнослужащие не могли подойти к мужчине, чтобы оказать ему первую помощь, без нарушения границы было невозможно, добавили в комитете.»Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих», — подчеркнули в ведомства.

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Отмечается, что все усилия польской стороны направлены «не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации».

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«При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права», — констатировали в погранкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Они повредили ограждение из колючей проволоки. Польская полиция снимала всё на видео.