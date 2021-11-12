Уфа, , 14:27 — REGNUM Инвестиционные проекты в сфере лесозаготовки суммарной стоимостью около пяти млрд рублей одобрили в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данные проекты была представлены на заседании «Инвестчаса» в правительстве региона.

Так, в республике планируют построить комплекс по изготовлению большеформатной фанеры на Уфимском фанерном комбинате. На этой площадке планируется выпускать до 80 тысяч куб. метров продукции ежегодно. При этом на реализацию данного проекта планируется направить 3,5 млрд рублей.

Помимо этого, в Башкирии планируется создать лесопильное производство в посёлке Амзя, который входит в городской округ Нефтекамск. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 1,6 млрд рублей. Инвестор намерен создать здесь 250 новых рабочих мест.

В Башкирии также планируется открыть два питомника по выращиванию посадочного материала для формирования сырьевой базы.

Отмечается, что на «Инвестчасе» было одобрено присвоение этим проектам статуса приоритетных. Инвестор может получить компенсацию некоторых затрат на закупку лесозаготовительной техники.