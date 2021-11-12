Архангельск, , 13:27 — REGNUM За восемь месяцев 2021 года численность населения Архангельской области сократилась на семь тысяч человек или на 0,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

«На сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения, доля которой в общей убыли составила 89,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, естественная убыль увеличилась с 3,8 тыс. человек до 6,3 тыс. человек за счет роста числа умерших и сокращения числа родившихся», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, население России за первый «ковидный» год сократилось на полмиллиона человек.