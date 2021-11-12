Москва, , 13:25 — REGNUM Нефтяные цены снижаются в последний день недели, 12 ноября, к $82 за баррель нефти Brent под действием нескольких обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В вышедшем 11 ноября ежемесячном отчёте ОПЕК снижен прогноз мировой потребности в чёрном золоте с 96,6 млн барр./сутки до 96,44 бар. р/сутки.

Это сделано из-за замедления увеличения спроса в основном со стороны Китая и Индии в III квартале и воздействия избыточно высоких цен на покупателей в 4 квартале.

Кроме того, после данных о высокой инфляции в США в последние дни усилилось ожидание сворачивания денежного стимулирования от Федрезерва США.

Это не только напрямую оказывает давление на сырьевые активы, но и привело к заметному росту американской валюты на рынке. В результате страдают выраженные в долларах котировки нефти.

На пятницу не запланированы значимые события, способные повлиять на рынок. Поэтому наиболее вероятно, что день и неделя закроется с понижением, в диапазоне $81,70 — 82,20 за баррель», — считает эксперт.

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