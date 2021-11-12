Москва, , 13:24 — REGNUM Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует «вторгнуться на территорию Украины» являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, заявил 12 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что это уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории РФ.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия, вероятно, рассматривает возможность потенциального вторжения на Украину. Такие опасения союзникам по Европейскому союзу высказали в Вашингтоне.

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