Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM В Свердловской области местный житель пытался убить младенца. Мужчина выбросил из окна семимесячного ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в день происшествия свердловчанин распивал спиртные напитки со своей бывшей супругой. Женщина пришла в гости со своим семимесячным ребенком.

Младенец громко плакал, что и вызвало агрессию у мужчины. Он ударил ребенка по голове, после чего взял его за руки, подошел к окну и выбросил ребенка в палисадник с высоты не менее 190 см.

По счастливой случайности ребенок остался цел и невредим. Очевидцы своевременно оказали ему помощь.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 п. «в» частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Свердловчанину назначили наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.