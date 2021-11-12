Москва, 12 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В настоящее время распространению режима самозанятых мешает несколько нерешенных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 12 ноября доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бизнес

«Во-первых, для ежегодного количественного роста самозанятых необходимо предусмотреть возможность учета им трудового пенсионного стажа, поскольку действующий порядок является несправедливым по отношению к иным категориям, например наемным работникам, — сказал Ахмадеев. — Самозанятые могут только на добровольной основе перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд обязательного социального страхования. Но на общий трудовой стаж это не влияет. Во-вторых, проблемой для самозанятых является отсутствие в получении компенсации по больничным и декретным отпускам. Следовательно, для этого важно предусмотреть механизм обеспечения им дополнительной страховой поддержки».

В-третьих, как пояснил Ахмадеев, в настоящее время действует ограничение максимальной суммы полученного дохода.

«Следовательно, важно ежегодно индексировать самозанятым максимально полученную сумму дохода в 2,4 млн рублей, иначе данный режим будет не полностью востребованным», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году спрос на режим самозанятых будет расти.