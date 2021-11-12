В Ульяновской области назначен председатель правительства
Ульяновск, 12 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области на пост председателя правительства назначен Владимир Разумков, который месяц руководил министерство экономического развития. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
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52-летний Владимир Разумков сменил на посту Александра Смекалина, который входил в команду экс-губернатора Сергея Морозова, продержавшись в должности более 4,5 года и сложив полномочия в августе 2021 года.
Вновь назначенный председатель правительства Ульяновской области переехал в регион в июне 2021 года, получив пост замминистра экономического развития и промышленности, а до этого занимал должность исполнительного директора сети частных индустриальных парков в Удмуртии.
Напомним, ранее Дмитрий Вавилин, который четыре года работал министром промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта, стал главой Ульяновска.
Ранее Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области пройдёт кадровый аудит отраслей, итогом которого станет оценка эффективности работы команды.
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Справка ИА REGNUM. Владимир Николаевич Разумков родился 26 сентября 1969 года в Новосибирске, там же окончил электромеханический институт (специальность «Газодинамические импульсные устройства»).
Карьеру начинал в Новосибирске в редакции «Парк» телевизионной станции «МИР» в качестве специалиста по рекламе. В 1994 — 2000-ые годы трудился на руководящих должностях в компаниях, работающих на рынке ценных бумаг (общества «Управляющая компания «Оникс», «Эксперт-Финанс», «Инвестиционная корпорация «Вита-капитал»). Затем год возглавлял отдела маркетинга на металлургическом заводе имени Кузьмина в Новосибирске, в 2001 — 2011 годы работал на Ижевском заводе пластмасс, пройдя путь от главного экономиста до генерального директора общества, в 2012 — 2014 годы руководил финансово-экономическими дирекциями новосибирских предприятий по производству электротехники.
В 2015 году вернулся в Удмуртию, где стал работать заместителем министра экономики республики, с 2015 года по апрель 2017 года был министром промышленности и торговли Удмуртии, В 2018 — 2021 годы занимал должность исполнительного директора удмуртской сети частных индустриальных парков «Развитие». В июне 2021 года переехал в Ульяновскую область, где по сентябрь являлся заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области, с октября исполнял обязанности министра.