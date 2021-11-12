Ульяновск, 12 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области на пост председателя правительства назначен Владимир Разумков, который месяц руководил министерство экономического развития. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Владимир Разумков

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52-летний Владимир Разумков сменил на посту Александра Смекалина, который входил в команду экс-губернатора Сергея Морозова, продержавшись в должности более 4,5 года и сложив полномочия в августе 2021 года.

Вновь назначенный председатель правительства Ульяновской области переехал в регион в июне 2021 года, получив пост замминистра экономического развития и промышленности, а до этого занимал должность исполнительного директора сети частных индустриальных парков в Удмуртии.

Напомним, ранее Дмитрий Вавилин, который четыре года работал министром промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта, стал главой Ульяновска.

Ранее Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области пройдёт кадровый аудит отраслей, итогом которого станет оценка эффективности работы команды.

Подробнее: В органах власти Ульяновской области проведут кадровый аудит