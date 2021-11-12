Трубчевский район, , 13:27 — REGNUM Обрез охотничьего ружья и патроны к нему обнаружили полицейские у водителя Mitsubishi Pajero в Трубчевском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции недалеко от деревни Комягино остановили для проверки автомобиль под управлением 36-летнего жителя районного центра. При осмотре иномарки был обнаружен охотничий обрез, патроны и мощную фонарь-фару, которую водитель использовал для обнаружения и ослепления животных.

Ружьё и боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела о незаконном изготовлении оружия.