Москва, , 13:17 — REGNUM Поддержать малоимущих социальными картами с «окрашенными деньгами» предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Минтруд должен расширить применение электронных сертификатов для помощи малоимущим, чтобы они могли покупать отечественные товары», — считает Миронов.

Речь идет о помощи безработным, пенсионерам и семьям с детьми.

«Массовый выпуск социальных продуктовых карт, на которые можно покупать только отечественные товары, будет хорошим подспорьем и для граждан, и для бизнеса», — уверен парламентарий.

В России стартовал эксперимент с «окрашенными» деньгами: государство выпускает электронный сертификат, с которым ветераны и инвалиды могут приобретать определённый круг товаров и услуг.

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