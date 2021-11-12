София, , 13:16 — REGNUM Правительство Болгарии не намерено предпринимать дополнительные меры по ужесточению карантина в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом на брифинге в Софии заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает софийская газета «Факты».

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»На данный момент власти полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию, нет никаких предпосылок для введения локдауна, — отметил, в частности, министр. — Соответствующей блокировки не будет в том случае, если местное население будет неукоснительно соблюдать действующие ограничения и прислушиваться к рекомендациям врачей».

По словам Кацарова, практика использования так называемых «Зеленых сертификатов» (документов о вакцинации или справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией) «дала позитивные результаты».

«Нам удалось снизить темы распространения болезни», — резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 12 ноября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 650 тысяч человек. Из них скончались 25 950 граждан.