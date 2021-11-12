Красноярск, , 13:19 — REGNUM Набережной реки Кача присвоено имя бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Соответствующее постановление глава города Сергей Ерёмин подписал 12 ноября 2021 года.

Как подчёркивают городские власти, Пимашков «оставил огромный след в истории Красноярска». В период его руководства в городе появились уникальные объекты — парк флоры и фауны «Роев Ручей», башня с часами, Исторические ворота на площади Мира, фонтаны, скульптурные композиции. Была благоустроена набережная Качи.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Пимашков руководил Красноярском с 1996-го по 2011 год. Затем он стал депутатом Госдумы от «Единой России».

12 августа 2021 года Пётр Пимашков ушёл из жизни.

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