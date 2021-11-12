Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Мужчина получил огнестрельные ранения груди во время уличного конфликта в Петербурге. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потасовка, которая закончилась кровопролитием, произошла между двумя мужчинами вечером 11 ноября у дома 23 по проспекту Александровской Фермы. По предварительным данным, между 37-летним петербуржцем и 29-летним водителем кроссовера Opel Mokka произошел внезапный конфликт. После чего, старший из мужчин якобы ударил ножом в лобовое стекло иномарки, распылили содержимое газового баллончика в лицо оппонента и пригрозил ему ножом. В ответ на это водитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика.

«Стрелявший был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции, а второй участник конфликта с огнестрельным ранением грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной носа, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу», — рассказали в полиции.

С места происшествия были изъяты травматический пистолет, семь гильз, 40 патронов, четыре магазина и охотничий карабин «Сайга». По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.