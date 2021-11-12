Майкоп, , 14:30 — REGNUM В Адыгее суд избрал меру пресечения одному из депутатов парламента, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ему запретили определенные действия сроком до 2 января 2022 года, пишет ТАСС.

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Напомним, ранее Следственный комитет по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из депутатов Государственного Совета — Хасэ Адыгеи. Являясь директором строительной компании, он представил акт о выполненных работах по ремонту фасада здания в городе Майкопе, в котором содержались ложные данные.

Так, подозреваемый завысил стоимость и объемы выполненных работ по контракту на сумму свыше 1,5 млн рублей. В отношении народного избранника по материалам управления ФСБ возбудили уголовное дело.

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