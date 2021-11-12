Сеул, 12 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Индонезия подтвердила обязательство взять на себя 20% расходов по совместному проекту истребителя KF-21/IF-X общей стоимостью 8,8 трлн вон (~$7,4 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean) Модель истребителя KF-X

По их словам, в ходе переговоров, состоявшихся ранее на этой неделе в Джакарте, индонезийская сторона согласилась внести 30% своей задолженности.

Напомним, что объём задолженности Индонезии по проекту составляет 800 млрд вон (~$678 млн).

Когда и каким образом будет решена проблема просроченных платежей, не уточняется.

Напомним, что договорённость об участии Индонезии в проекте была достигнута в 2010 году, однако в 2017 году индонезийская сторона прекратила вносить платежи, что поставило под сомнение её дальнейшее участие в проекте.

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