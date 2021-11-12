Тамбов, , 13:12 — REGNUM В Тамбовской области 12 ноября подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 864 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. пациентов, в том числе 135 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1228 человек. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.