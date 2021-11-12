Ярославль, , 13:23 — REGNUM Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили заслуживающие доверия источники.

В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили. Там сообщили, что прокурор находится на своём посту и продолжает работать.

Известно, что в последнее время в прокуратуре области работала масштабная проверка Генеральной прокуратуры. Дмитрий Попов был назначен прокурором Ярославской области в 2017 году, во время работы губернатора Дмитрия Миронова.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель ярославского облизбиркома может смениться