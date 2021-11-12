Уфа, 12 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Параметры проекта бюджета Башкирии представили в республике. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям госсобрания региона.

«Параметры проекта бюджета Башкирии определены: по доходам: в 2022 году в сумме 228,3 млрд рублей, в 2023 году — 226,5 млрд рублей, в 2024 году — 238,1 млрд рублей; по расходам: в 2022 году в сумме 243,3 млрд рублей, в 2023 году — 226,5 млрд рублей, в 2024 году — 238,1 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в следующем году дефицит бюджета планируется в размере 15 млрд рублей. При этом дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия. А в 2023—2024 годах планируются бездефицитные характеристики бюджета. Сообщается, что основными источники пополнения республиканского бюджета будут как и прежде налоги на прибыль предприятий и на доходы физических лиц, акцизы, а также доходы от использования госимущества и имущественные налоги.

«Основная задача расходной части бюджета остается неизменной — обеспечить реализацию национальных целей развития, в том числе поддержку развития предпринимательства, и безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами. Этот приоритет в проекте бюджета полностью учтен», — приводит пресс-служба слова министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой.

Отмечается, что наибольшие бюджетные ресурсы планируется направить на повышение качества жизни граждан и социальную сферу. Социальная составляющая бюджета составляет около 70%.

Ранее сообщалось о том, что госсобрание Башкирии до 17 ноября текущего года с использованием «Интернета» проводит общественные обсуждения по законопроекту Башкирии «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».