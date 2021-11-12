Банда-Ачех, Индонезия, 12 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что из-за оползней в провинции Ачех, был поврежден 21 дом и разрушены 3 моста, сообщает CNN Indonesia.

I186.ru Последствия оползня

В результате оползня, произошедшего из-за сильного дождя, пострадали 50 человек, а шесть семей были вынуждены покинуть свои дома.

С ноября по февраль в большинстве районов страны наблюдается феномен Ла-Нинья, который может вызвать увеличение интенсивности дождя с 20 до 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 57 наводнений.