Москва, 12 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Заголовок Bloomberg о том, что Россия якобы планирует «напасть» на Украину, являются лишь свидетельством нагнетания напряжённости. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Украина — Россия

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности», — сказал Песков.

По его словам, Россия ни для кого не представляет угрозы.