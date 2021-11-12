Москва, , 13:08 — REGNUM Оплат за лечение от коронавируса российских граждан, не сделавших прививку от COVID-19, никогда не обсуждалась. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, обсуждения идеи взимания платы за лечение непривитых граждан не было и обсуждалось.

«Речь о платном лечении не вакцинированных людей никогда не шла», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура ввели взимание платы за лечение от COVID-19 в отношении непривитых граждан.

Читайте также: Песков назвал проблемой сознательность граждан в вопросе вакцинации