Варшава, , 13:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 12 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 12 965 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 26 человек, у 19-ти из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 175 769 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 78 555.

В больницах по состоянию на 12 ноября находятся 12 419 пациентов с COVID-19. Из них 1 063 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.