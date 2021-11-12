Москва, , 14:11 — REGNUM Несмотря на то, что к третьему этапу маркировки молочной продукции в отрасли уже произошли все основные технологические изменения, это не привело к сокращению издержек до прежнего уровня — маркировочные линии остаются серьёзным препятствием для бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев.

Молочные продукты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я бы отметил две основные сложности. Во-первых, маркировочная линия стала острой проблемой, препятствием для бизнеса. Из-за неё и так сократилась производительность линий, а из-за любого сбоя останавливается вся работа. Например, перестал работать сканер и уже нельзя не только отгружать, но и производить продукцию», — заявил Лосев.

«Во-вторых, операторы линий психологически не готовы к новым процессам. Если раньше сотрудник контролировал работу производственных линий, и никаких сбоев не было, то сейчас процесс от него требует включения критического мышления, чтобы понять, нет ли сбоя в цифровом продукте при работе маркировочной линии. В целом введение маркировки отняло много финансовых и человеческих ресурсов», — продолжил он.

По словам Лосева, это вынуждает менять планы развития и отвлекать сотрудников на работу с маркировкой — в случае его предприятия речь идёт об обучении более 300 человек (операторы линий, начальники смен, рабочие цехов) и найме около 50 сотрудников для работы на маркировочных линиях и в офисе.

«При этом цель её введения в молочной отрасли непонятна. Подделок продуктов в нашей отрасли нет, никто не подделывает молочные бренды — это дорого и неэффективно, а с фальсификатом активно борется программа «Меркурий» Минсельхоза. Она отслеживает движение сырья по всей цепочке. И по ежемесячным отчетам Минсельхоза мы видим, что борьба с фальсификатом идет — периодически закрываются какие-то площадки», — отметил Лосев.

При этом в настоящее время при подготовке к третьему этапу маркировки проблем с поставками оборудования уже не наблюдается.

«К третьему этапу маркировки мы начали готовиться ещё летом, когда столкнулись с задержками поставок оборудования при подготовке производства ко второму этапу, который стартовал 1 сентября. Поэтому ещё тогда закупили все необходимое оборудование по нанесению штрих-кодов», — пояснил Лосев.

С 1 декабря начнётся обязательная маркировка для молочной продукции с коротким (до 40 суток) сроком годности — третий и самый крупный этап маркировки в отрасли.

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