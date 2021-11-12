Москва, 12 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Несмотря на то, что к третьему этапу маркировки молочной продукции в отрасли уже произошли все основные технологические изменения, это не привело к сокращению издержек до прежнего уровня — маркировочные линии остаются серьёзным препятствием для бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты

«Я бы отметил две основные сложности. Во-первых, маркировочная линия стала острой проблемой, препятствием для бизнеса. Из-за неё и так сократилась производительность линий, а из-за любого сбоя останавливается вся работа. Например, перестал работать сканер и уже нельзя не только отгружать, но и производить продукцию», — заявил Лосев.

«Во-вторых, операторы линий психологически не готовы к новым процессам. Если раньше сотрудник контролировал работу производственных линий, и никаких сбоев не было, то сейчас процесс от него требует включения критического мышления, чтобы понять, нет ли сбоя в цифровом продукте при работе маркировочной линии. В целом введение маркировки отняло много финансовых и человеческих ресурсов», — продолжил он.

По словам Лосева, это вынуждает менять планы развития и отвлекать сотрудников на работу с маркировкой — в случае его предприятия речь идёт об обучении более 300 человек (операторы линий, начальники смен, рабочие цехов) и найме около 50 сотрудников для работы на маркировочных линиях и в офисе.

«При этом цель её введения в молочной отрасли непонятна. Подделок продуктов в нашей отрасли нет, никто не подделывает молочные бренды — это дорого и неэффективно, а с фальсификатом активно борется программа «Меркурий» Минсельхоза. Она отслеживает движение сырья по всей цепочке. И по ежемесячным отчетам Минсельхоза мы видим, что борьба с фальсификатом идет — периодически закрываются какие-то площадки», — отметил Лосев.

При этом в настоящее время при подготовке к третьему этапу маркировки проблем с поставками оборудования уже не наблюдается.

«К третьему этапу маркировки мы начали готовиться ещё летом, когда столкнулись с задержками поставок оборудования при подготовке производства ко второму этапу, который стартовал 1 сентября. Поэтому ещё тогда закупили все необходимое оборудование по нанесению штрих-кодов», — пояснил Лосев.

С 1 декабря начнётся обязательная маркировка для молочной продукции с коротким (до 40 суток) сроком годности — третий и самый крупный этап маркировки в отрасли.