Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM За последние сутки в больницы Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и пневмонии, доставлены 390 пациентов, это на 50 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение суточной госпитализации произошло впервые за несколько последних дней. Об этом сообщили 12 ноября в городском оперштабе. Также за сутки выписали из больниц 508 человек.

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В настоящее время в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7707 пациентов, это на 111 человек меньше, чем сутками ранее. В реанимационных палатах находятся 707 пациентов (-5 к уровню предыдущих суток), в том числе 363 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (-11 за сутки).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге имеется 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 12 ноября свободны 34,43% коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге на сегодня проходят 40 783 пациента, что на 442 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, 3825 человек находится на домашнем карантине (-96), 56 человек — в обсерваторе (-6).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки увеличился на 0,12 единицы и составляет на сегодня 1,05 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3421 случай коронавирусной инфекции (+191), выписали по выздоровлению 3796 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 75 человек (-10).

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