Омск, , 13:06 — REGNUM По состоянию на 12 ноября в Омской области подтверждено 103 977 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Многоразовая защитная маска Павел Редин © ИА Красная Весна

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За прошедшие сутки в Омской области выявлено 589 носителей коронавируса, выздоровели 487 человек. Общее число выздоровевших — 80 589 человек.

Жертвами COVID-19 стали ещё 11 жителей Омской области. За весь период пандемии в регионе скончались 2594 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Омской области выявили 586 носителей коронавируса, выздоровели 462 человека, скончались 10 ковид-пациентов.

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