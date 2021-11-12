Чита, , 13:05 — REGNUM В Иркутской области подведены оперативные итоги уборочной кампании. Уже известно, что картофеля собрали больше, чем в 2020 году. Подробности сегодня, 12 ноября, со ссылкой на слова заместителя министра сельского хозяйства региона Павла Матрунчика сообщает пресс-служба правительства региона.

Картофель jamonation

«В целом по области, по оперативным данным, убрано 408,4 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор в первоначальном оприходованном весе составил 890,6 тысяч тонн. Масличные культуры убраны на площади 56,5 тысяч га, валовый сбор в первоначальном оприходованном весе — 93,9 тысяч тонн. После подработки ожидаемый валовый сбор зерна составит 869,7 тысяч тонн, что на 4,6 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Масличных культур в весе после подработки планируется получить 92,7 тысяч тонн — на 25,3 тысячи тонн выше уровня 2020 года», — сообщил Павел Матрунчик.

По его словам, валовый сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств составит 100,2 тысячи тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) — 28,6 тысяч тонн.

Валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств — 350,8 тысяч тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ — 58,7 тысяч тонн, это на тысячу тонн больше, чем в 2020 году. Окончательные итоги уборочной кампании в регионе будут подведены органами статистики к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября было сказано, что с каждого убранного гектара сельхозорганизациями Иркутской области получено в среднем по 27,1 ц зерна и по 213 ц картофеля.

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