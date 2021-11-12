Воронеж, 12 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Данные о количестве пациентов на ИВЛ откорректировали в правительстве Воронежской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ранее на сайте правительства региона сообщалось о том, что на аппаратах ИВЛ в регионе находится 3043 человека. В соответствии с откорректированной информацией, речь идёт о количестве пациентов на кислородной поддержке.

«На сегодняшний день было уменьшено количество перепрофилированных коек до 7 288, из них 3 752 по-прежнему оснащены кислородной поддержкой», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области подтверждено 162 980 случаев заражения коронавирусом, 120 545 человек выздоровели, 7 874 скончались. В больницах находятся около 5,5 тыс. пациентов с ковидом.