Москва, , 13:01 — REGNUM В России не планируют взимать плату за лечение от COVID-19 для непривитых граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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«Нет, об этом никогда речь не шла у нас», — сказал Песков.

Ранее власти Сингапура ввели с 8 декабря меру, которая предусматривает взимание платы за лечение от COVID-19 в отношении непривитых граждан.