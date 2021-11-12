Москва, , 13:00 — REGNUM Не видят необходимости для введения системы QR-кодов на транспорте более половины жителей России (54%). Считают такие меры нужными 27%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Полагают, что QR-коды следует ввести только в самолетах, 2% граждан, лишь в поездах — 1%. По их мнению, таким образом можно сдержать распространение COVID-19 и заставить граждан прививаться.

Основной аргумент противников введения QR-кодов — конституционное право граждан на свободу передвижения. Затруднились оценить такие жесткие ограничения 16% респондентов.

При этом вакцинироваться ради поездок на поездах готовы 8% непривитых граждан, ради авиаперелетов — 9%. Заявили, что и без того планируют привиться, 12%. Не намерены вакцинироваться двое из троих участников опроса.

Опрос проведен 10−11 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 362 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывают законопроекты о введении обязательных QR-кодов на транспорте.

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