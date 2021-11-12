Москва, 12 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. На городских торгах в Москве инвесторы за три года приобрели 2680 нежилых помещений, сообщил 12 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Mos.ru Нежилая недвижимость

Такое число договоров купли-продажи было заключено с октября 2018 года по октябрь 2021 года. Общая площадь нежилой недвижимости составила 243,2 тыс. кв. метров.

«По итогам городских торгов с октября 2018 года по октябрь 2021 года заключено 2680 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 243,2 тыс. кв. метров. Сумма сделок составила 15,9 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что спрос на московскую недвижимость растёт. Если с октября 2018 года по октябрь 2019 года было заключено 404 договора купли-продажи на 3,7 млрд рублей, то за аналогичный период 2019—2020 годов подписано 792 соглашения на 4,7 млрд рублей, а в 2020—2021 годах было заключено 1484 сделки на 7,6 млрд рублей.

Средства, получаемые на торгах, направляются на городские нужды, пояснил Ефимов.