12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что петиция с требованием ограничить для граждан России въезд на Украину набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оксана Переможенко, , 15:40 — REGNUM Петиция с требованием ограничить для граждан России въезд на Украину набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают украинские СМИ.

Геть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, автор петиции — украинский националист, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко, находящийся в статусе подозреваемого в убийстве, совершенном им в 2018 году.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua и «Первый независимый». Многие не без сарказма порекомендовали националисту пойти еще дальше и собрать голоса в поддержку отказа от транзита российского газа через территорию Украины, а также — собрать голоса в поддержку петиции с требованием не выпускать в Россию граждан Украины и запретить денежные переводы из РФ на Украину.

«Где столько кастрюль (слово «кастрюля» стало употребляться после «майдана» 2014 года в отношении участников государственного переворота, которые в ходе массовых протестов в Киеве носили на голове данный предмет кухонного обихода, в пользу чего свидетельствует масса фотографий, имеющихся в интернете. — О. П.) набрали?» — не понимает Александр.

«А про гастроли электроэнергии и газа из РФ петиция будет?» — спросил Аndrei.

«Сейчас в России работает болеет 3 млн украинцев официально. Они содержат минимум трех членов семьи (т. е. 9 млн)… Будет ответка… Что делать будет Незалежна? А сколько россиян работает в Украине?..» — задала риторический вопрос Таня.

Украинский пограничник Dpsu.gov.ua

«Эти все петиции для тех, кому надо петиции… Других, которых большинство, туда не пускают… Ни одно адекватное обращение не набрало нужного количества голосов. А вот когда выборы президента были, их почему-то было достаточно», — заметила Анжела.

«Ок, свет и газ и т. д. тоже не должны въезжать из России. Эх, заживём, сказка!!!» — отреагировала Жанна.

«Почему никто не думает о том, что в России живут ближайшие родственники? Дети, родители, братья, сёстры? Вы считаете, что, раскручивая ненависть, заставите нас забыть о них? И что, дочка не может поехать к маме и папе? Да кто вы такие, чтобы обсуждать это? Нет ничего ближе и роднее семьи!!! И когда болеют родители, то не государство помогает, а именно семья!!! Хватит бреда, вы сами себя задушите своей ненавистью! Забыли, что ненависть разрушает?» — спросила Galina Y.

«Шизофрения продолжается…» — пишет Ярослав.

«Пусть соберёт подписи… [за отказ от] транспортировки российского газа через территорию Украины. Россия — «агрессор» как-никак?» — написал Дмитрий П.

«Пусть дебил напишет петицию о запрете выезда гражданам Украины в Россию и о блокировке возможности получать денежные переводы из России», — подытожил Axel Bo.

Гривна zimnijkot

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Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из России на Украину, которая аналогично набрала свыше 25 тыс. голосов в поддержку. Указанная петиция с просьбой проработать внесенные предложения была направлена Зеленским премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

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