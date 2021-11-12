Майкоп, , 12:56 — REGNUM В школе города Майкопа, где получили травмы 13 детей, проводится проверка прокуратуры и Следственного комитета, также проводится служебное расследование администрацией города, сообщила 12 ноября пресс-служба мэрии.

Школа Admkrai.krasnodar.ru

Напомним, в одной из школ столицы Адыгеи школьники получили повреждения глаз из-за неисправного прибора по рециркуляции воздуха. Детей обследовали в больнице, назначено лечение. Двоих школьников уже допустили к занятиям.

«После инцидента все обучающиеся прошли обследование в детском республиканском диагностическом центре. На сегодняшний день квалифицированную медицинскую помощь получили 13 детей. Двое ребят уже вернулись к занятиям, остальные находятся под присмотром родителей и врачей», — рассказала руководитель комитета по образованию Ольга Романенко.

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