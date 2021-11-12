Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы» 12 ноября провела в шести крупных городах Грузии серию акций неповиновения. Информация об этом была размещена на странице партии в соцсети Facebook.

Партия «Гирчи» Newsgeorgia.ge

Сообщается, что акции прошли в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и Гори. В этих городах члены партии заблокировали въезд к административным зданиям Службы государственной безопасности. Лидер партии Зураб Джапаридзе сделал это в столице.

Протестующие на машинах разместили плакаты с требованиями провести в Грузии досрочные парламентские выборы, а также перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику. Правоохранители убрали автомобили с помощью эвакуаторов.

По предварительным данным, участники акций были задержаны во всех городах, кроме Тбилиси.

Напомним, основанная Саакашвили партия ЕНД и её союзники в ноябре начали ежедневно проводить протестные акции. Они требуют провести досрочные выборы в парламент, а также освободить Саакашвили из тюрьмы.

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