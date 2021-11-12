Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Ростовской области начата проверка жалобы 33-летней женщины, потерявшей ребёнка на позднем сроке беременности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 12 ноября.

Грустный ангел

Предположительно, женщине ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь на дому. Затем горожанку госпитализировали в больницу, однако спасти ребёнка не удалось.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.