Кострома, 12 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Костромской области в предоставлении жилья нуждаются 907детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте по труду и социальной защите населения. Данные актуальны на 1 октября 2021 года.

Http://www.gradkostroma.ru Ключи от квартир для детей-сирот

Государственное жильё положено сиротам, не имеющим своей площади и не нанимающим муниципальную квартиру по окончании интерната. Костромская область покупает для этих целей помещения на вторичном рынке или строит небольшие типовые дома на 8 квартир.

С 2018 по 2020 год регион обеспечил жильём 251 сироту, потратив на это 196 млн рублей. До конца 2021 года для льготной категории населения собираются приобрести 76 квартир. В 2022 — 2024 годах список нуждающихся сократится ещё на 244 позиции.

До конца 2021 года в Костроме должно завершиться строительство 5 домов для сирот, заселение в них произойдёт весной 2022 года. Эти постройки рассчитаны на 40 квартир. Таким образом через два года список сирот, имеющих право на жилье, уменьшится лишь на треть при условии того, что не пополнится новыми лицами.