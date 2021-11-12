Воронеж, , 12:50 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев направил в прокуратуру региона рекомендацию проверить инициативу властей Воронежа о повышении тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Рост тарифов ЖКХ Torange.biz

«Омбудсмен направил в прокуратуру Воронежской области письмо с рекомендацией провести проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации по вопросу возможного установления предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе город Воронеж на 01.07.2022 года в размере 9,1% по отношению к стоимости коммунальных услуг в декабре 2021 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре гордума Воронежа поддержала инициативу мэрии о повышении тарифов на ЖКХ, в частности, на отопление, водоснабжение и водоотведение, почти на 10%. Согласно инициативе, предлагается утвердить существенный рост тарифов сразу на три года вперёд. В мэрии предложение объяснили тем, что частные компании, взявшие городские сети в концессию, не могут реализовать инвестиционные программы без дополнительных средств. Окончательное решение должен принять губернатор.

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