Волгоград, , 12:54 — REGNUM Решение о смене конкурсного управляющего на металлургическом комбинате «Красный Октябрь» утвердил Арбитражный суд Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе завода.

Металлургический комбинат «Красный Октябрь» Alexxx1979

Новым руководителем одного из крупнейших производителей нержавеющей стали в России утверждён Артём Павлов, ранее за его назначение проголосовало собрание кредиторов. Его предшественник, Сергей Харченко, будет работать на комбинате в статусе советника управляющего директора, и в числе прочего будет курировать вопросы промышленной и экологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Арбитражный суд Волгограда признал металлургический гигант банкротом, в ноябре того же года в отношении предприятия было открыто конкурсное производство.

В августе 2019 года Арбитражный суд России лишил две иностранные компании контроля над заводом за незаконное приобретение контрольного пакета акций «Красного Октября».

В октябре 2021 году у комбината сменился собственник.

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