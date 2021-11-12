Чита, , 12:48 — REGNUM В Забайкальском крае ведётся строительство самого крупного сухопутного зернового терминала в России. Подробности встречи губернатора региона Александра Осипова с генеральным директором холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) Сергеем Пушкиным 12 ноября сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Урожай зерновых в в Хабарском районе Светлана Шаповалова

«В настоящее время в Забайкальске уже проведен большой объем работ. Сейчас на стройке трудятся более 250 человек, после завершения число постоянных работников терминала составит 235 специалистов.

Мы приступили к строительству в декабре 2020 года, объем инвестиций уже составил 6 миллиардов рублей. Это будет самый крупный сухопутный зерновой терминал в России», — сказал генеральный директор.

Уже известно, что резидент ТОР займется экспортом зерна в Китай и страны Средней Азии с применением механизма «контрактного производства» и формульным ценообразованием.

Ключевым элементом «Нового сухопутного зернового коридора» является «Забайкальский зерновой терминал», перевалочной мощностью восемь миллионов тонн в год. Для обеспечения заявленных объемов экспорта проектом запланировано строительство сети узловых линейных элеваторов в других регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реализуется в рамках в Забайкальске, где расположена одна из территорий опережающего развития региона. Запуск предприятия запланирован на третий квартал 2022 года.

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