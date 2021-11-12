Чебоксары, , 12:47 — REGNUM В Чувашии названы лидеры и аутсайдеры среди муниципальных образований по уровню вакцинации от ковида. Их перечислил 12 ноября глава республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава региона отметил, что в Чувашии план по вакцинации выполнен на 60,3%. И перечислил муниципальные образования с показателем менее 60%.

«Я бы тут Цивильский район упустил, на сегодняшний день там 59,9% относительно плановых цифр. Моргаушский район, Шумерля, Шумерлинский, Вурнарский, Аликовский, Яльчикский, Шемуршинский районы, Новочебоксарск, Алатырь и Алатырский район, Урмарский и Янтиковский района — здесь ниже 60%», — сказал Олег Николаев.

Он также обратил особое внимание на Яльчикский район, где привито от ковида менее 50% от плана, что является минимальным показателем в республике.

Глава Чувашии выделил и «позитивный момент», назвав десять муниципалитетов, где вакцинацией от COVID-19 охвачено более половины взрослого населения:

«Не от плана, а от всего взрослого населения».

Это Красноармейский, Комсомольский, Батыревский, Марпосадский, Ядринский, Красночетайский, Порецкий, Чебоксарский районы, Канаш и Чебоксары. В частности, по словам Олега Николаева, в Чебоксарах из 411,5 тыс. прикреплённого к поликлиникам взрослого населения укололись 205,2 тыс. человек. По мнению глава региона, «к этому нам надо стремиться».

Напомним, в Чувашии планируют охватить вакцинацией от ковида почти 762 тыс. жителей.

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