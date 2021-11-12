Омск, , 12:47 — REGNUM В Омске после праздников стабилизировались цены, заявили в мэрии города.

Молоко Pezibear

По данным департамента городской экономической политики, со 2 ноября на 69% наименований товаров цены не изменились либо снизились.

В группе непродовольственных товаров соски-пустышки для детей упали в цене на 6,7%. Стиральный порошок подешевел на 3,6%.

В группе продовольственных товаров наибольшее снижение цен произошло на консервы для детского питания, колбасы и сосиски. Также подешевели яблоки, картофель, свинина, конфеты (в пределах 1,6%), говядина и охлаждённые куры, сливочное масло, сметана, творог, сахар, пшено (в пределах 1%).

Выросли цены на питьевую воду объёмом 1 литр (на 4,6%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности (на 4%). Рост менее 3,5% произошёл на куриные яйца, сухие смеси для детского питания, макароны из пшеничной муки, питьевую воду в объёме 5 литров.

Изменение цен от 1 до 3% зафиксировано на хлеб, пастеризованное молоко, гречку, овсянку, вермишель, мороженую рыбу.

В группе непродовольственных товаров более чем на 4% подорожали туалетная бумага, женские гигиенические средства, крем от опрелостей для детей.

Добавим, по данным мэрии, мониторинг средних цен проводился 9 ноября по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров в 20 сетевых магазинах города. Также учитывались данные Омскстата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за месяц больше всего подорожали свежие помидоры и огурцы.

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