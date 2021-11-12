Мадрид, , 12:47 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом 12 ноября сообщает издание AS.

Серхио Агуэро Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Отмечается, что проведённые исследования показали, что проблемы с сердцем у 33-летнего футболиста серьёзнее, чем казалось раньше. Врачи предупредили его, что он может больше не выйти на поле.

В матче 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро был заменён в первом тайме из-за тахикардии.

После матча сообщалось, что футболист хорошо себя чувствует. Но в дальнейшем стало известно, что ему предстоит пройти обследование и лечение, которое займёт как минимум три месяца.

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