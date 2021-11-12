Москва, , 12:46 — REGNUM Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддержал поправки парламентариев «Единой России» о финансовой поддержке общественных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оказать помощь общественным организациям стало возможно благодаря поправкам парламентариев «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным (спикер Госдумы — ред.) и Валентиной Матвиенко (спикер Совфеда — ред.). Считаем, что это правильное решение, которые помогут большому количеству людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получить конкретную адресную помощь», — сказала Тимофеева.

Прежде всего, поправками возвращены лимиты бюджетных субсидий общественным и волонтерским организациям, отметила она.

«В 2020 году из-за пандемии все лимиты на общественные организации были серьезно сокращены на 15%, а каждый миллион бюджетных денег — это человеческая жизнь. Для нас восстановление лимитов — это была сегодня принципиальная задача, и мы сделали это сегодня для более чем 40 общественных организаций», — говорит Тимофеева.

В 2022 году 42 общественные организации получат государственное финансирование, привела данные депутат: Справедливая помощь Доктора Лизы, «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана и другие. Впервые субсидии получат «Российский Красный Крест», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Бессмертный полк России».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы Артем Бичаев («Единая Россия») заверил, что парламентарии намерены контролировать расход выделенных средств.

«Осталось проследить за тем, чтобы каждый рубль дошел до людей», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что депутаты при каждой возможности будут делать так, чтобы общественным организациям поступали дополнительные средства.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансирование программы по доступу к интернету увеличат до 14,7 млрд