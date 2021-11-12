Москва, 12 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддержал поправки парламентариев «Единой России» о финансовой поддержке общественных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Оказать помощь общественным организациям стало возможно благодаря поправкам парламентариев «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным (спикер Госдумы — ред.) и Валентиной Матвиенко (спикер Совфеда — ред.). Считаем, что это правильное решение, которые помогут большому количеству людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получить конкретную адресную помощь», — сказала Тимофеева.

Прежде всего, поправками возвращены лимиты бюджетных субсидий общественным и волонтерским организациям, отметила она.

«В 2020 году из-за пандемии все лимиты на общественные организации были серьезно сокращены на 15%, а каждый миллион бюджетных денег — это человеческая жизнь. Для нас восстановление лимитов — это была сегодня принципиальная задача, и мы сделали это сегодня для более чем 40 общественных организаций», — говорит Тимофеева.

В 2022 году 42 общественные организации получат государственное финансирование, привела данные депутат: Справедливая помощь Доктора Лизы, «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана и другие. Впервые субсидии получат «Российский Красный Крест», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Бессмертный полк России».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы Артем Бичаев («Единая Россия») заверил, что парламентарии намерены контролировать расход выделенных средств.

«Осталось проследить за тем, чтобы каждый рубль дошел до людей», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что депутаты при каждой возможности будут делать так, чтобы общественным организациям поступали дополнительные средства.