Москва, , 12:46 — REGNUM В России рост количества граждан, желающих воспользоваться режимом самозанятых в 2021 году, прежде всего вызван успешно проводимой налоговой политикой государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Несмотря на продолжающееся влияние пандемии, введение соответствующих ограничений субъектами РФ, эти обстоятельства, наоборот, повлияли на увеличение активности вовлечения населения в режим самозанятых, — сказал Ахмадеев. — Поэтому спрос на этот режим налогообложения в 2022 году будет возрастать, поскольку ситуация с пандемией остается неопределенной. Важно отметить, что для граждан применение режима самозанятых является дополнительным источником доходов, официально позволяющим осуществлять предпринимательскую деятельность и не регистрироваться при этом в качестве ИП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные бизнес-омбудсмены РФ рассказали, что хотя в стране и растет количество самозанятых, но они по-прежнему нуждаются в поддержке государства.

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