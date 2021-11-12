Благовещенск, 12 ноября 2021, 12:46 — REGNUM Всё больше жителей Амурской области, заболевших COVID-19, нуждаются в кислородной поддержке. Количество таких больных за неделю возросло на 40 человек, пациентов на аппаратах ИВЛ — на восемь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона. В реанимации находятся 52 амурчанина.
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За неделю количество пациентов с COVID-19 в Амурской области увеличилось на 20%. Показатель заболеваемости на 45 неделе достиг 5362,44 случаев на 100 тыс. населения.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники учреждений здравоохранения Приморского края, работающие с коронавирусными больными, испытывают сильное эмоциональное напряжение и выгорают, заявила лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Она рассказала, что по результатам опроса среди медработников 37% из них готовы уйти из профессии из-за нервного напряжения на работе.