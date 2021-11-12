Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще 31 смертельных исход от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе уже скончались 7824 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 931 гражданин. К аппаратам ИВЛ подключено 506 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 7928 свердловчан.

За сутки выписано 502 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 148 082 гражданина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Свердловской области число заразившихся COVID-19 c начала пандемии превысило 166 тысяч.