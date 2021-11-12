Сеул, 12 ноября 2021, 12:45 — REGNUM Заместители глав МИД Южной Кореи, Японии и США проведут на следующей неделе встречу в Вашингтоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, с южнокорейской стороны во встрече примет участие заместитель министра иностранных делЧхве Чжон Гон, с американской — заместитель госсекретаряУэнди Шерман, с японской — заместитель министра иностранных делТакэо Мори.
Известно, что 16 ноября южнокорейский дипломат встретится с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, а 17 ноября — примет участие в трехсторонних переговорах.
О двусторонней встрече с замглавой МИД Японии не сообщается.
Отметим, что представители трёх стран соберутся впервые за четыре месяца.