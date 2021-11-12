Сеул, 12 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Заместители глав МИД Южной Кореи, Японии и США проведут на следующей неделе встречу в Вашингтоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

По их словам, с южнокорейской стороны во встрече примет участие заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон, с американской — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, с японской — заместитель министра иностранных дел Такэо Мори.

Известно, что 16 ноября южнокорейский дипломат встретится с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, а 17 ноября — примет участие в трехсторонних переговорах.

О двусторонней встрече с замглавой МИД Японии не сообщается.

Отметим, что представители трёх стран соберутся впервые за четыре месяца.